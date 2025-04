„A halálomat kívánják” – durván támadják Győzikét

Győzike és Dér Heni szépen menetelnek A Nagy Duettben, előbbi azonban arról számolt be, hogy a támogató üzenetek mellett szép számmal kap gyűlölködő kommenteket is. Mint mondta, akadtak olyan hozzászólók, akik egyenesen a halálát kívánták – amit persze nehezen viselt, még ha nem is akar már senkinek megfelelni, bizonyítani.

Gáspár Győző és Dér Heni A Nagy Duett sajtótájékoztatóján

Fotó: Polyák Attila - Origo

„A zsűri kritikáival nincs baj, őket tisztelem, és elfogadom a véleményüket. A kommentelőkkel van a baj, mert olyan csúnya dolgokat írnak nekem, amiket egyszerűen nem tudok hova tenni. Nem is értem, hogy ezek az emberek mit gondolnak.

Olyan hozzászólásokat kapok, hogy haljak meg, dögöljek meg. Nem tudom, hogy hogy van erre idejük, és hogy merik egyáltalán ezeket leírni. Ezeket még én sem tudom kizárni, hogy a halálomat kívánják, és szerintem nincs is olyan, akinek ez menne...

Én is szoktam kommentelni, de soha eszembe se jutna ilyesmit üzenni valakinek. Nem értem, hogy lehet valaki ennyire irigy. Én mindig csak mentem, csináltam a dolgom, és magammal foglalkoztam. El is értem, amit akartam, ahelyett, hogy irigykedtem volna másokra” – magyarázta a Borsnak Gáspár Győző.

A showman arról is beszélt, hogy már csak jól szórakozna, nem akarja senkinek bebizonyítani, hogy ő Andrea Bocelli.

Már úgy vagyok vele, hogy nem szeretnék bizonyítani. Csak azt szeretném, hogy élvezze a közönség a produkciót, és mosolyt csaljak az arcukra.

Maximum a két lányomnak és a feleségemnek akarnék megfelelni, mert úgy érzem, amit 26 év alatt letettem az asztalra, nekem az bőven elég” – mondta.

