Feljelentett egy kommentelőt Hajdú Péter

Egy húsvéti, nyulas videó miatt háborogtak a Reddit felhasználói, akik közül volt, aki azt állította: Hajdú Péter éttermének a kertjében történt állatkínzás. A tévés szerint szándékos hitelrontásról volt a cél, ezért a rendőrséghez fordult.

Hajdú Péter

Fotó: Instagram/Hajdú Péter

„Megdöbbentő és vérlázító! A Redditre valaki feltett egy videót, ahol két kisfiú nem megfelelően bánik a nyulakkal. A kifotózott képen látszódik, hogy a videó a szabadban, feltehetően egy tanyasi környezetben készült, a videó további részében még a ház is látszik. Az egyik kommentelő – tudjuk, hogy ki!!! – hozzászólt, és összefüggésbe hozta éttermünkkel, a Like Bistróval! Ami nemcsak ízléstelen rágalom, hanem szándékos hitelrontás is! Az ügyben a holnapi nap folyamán megtesszük a feljelentést! Micsoda emberek vannak, döbbenet!” – írta a napokban a közösségi oldalán Hajdú Péter, aki azóta meg is tette a feljelentést az NLC szerint.

A tévés közben a nevével és arcképével visszaélő csalókat is perli, nemrég pedig egy kanadai nő miatt kérte a rendőrök segítségét.