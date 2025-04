Botrány: Halász Judit nevét és arcát használták fel egy internetes csaláshoz

Több platformon is terjed egy reklám, amelyben Halász Judit neve és arca alatt egy kozmetikai terméket hirdetnek, ám ez teljesen valótlan. Az énekesnő valójában soha nem adta az arcát ehhez, mesterséges intelligencia segítségével manipulálták a felvételeket.

Az énekes-színésznő teljesen ledöbbent, mikor meglátta a hirdetést.

Én azt hittem, elájulok, amikor először megláttam.

Ez a felvétel itt készült a Vígszínházban, de egy egészen másról szóló interjú, beszélgetés volt. Ők pedig ezt az én számba adták, ezt a szöveget, és úgy néz ki, mintha én mondanám, pedig nem én mondom” – mesélte.

A videóban Halász Judit arcát láthatjuk, ám szavai már nem a saját gondolatai: az eredeti interjúk képi anyagára mesterséges technológiával, vélhetően deepfake módszerrel illesztettek be teljesen más hanganyagot – így próbálva meggyőzővé tenni az ajánlást, ami egy olyan fiatalító krém, amivel elkerülhető a botox.

Sok gyanútlan néző valóban elhitte, hogy a színésznő a termék reklámarca, s ezzel nemcsak őket, hanem Halász Juditot is becsapták. Az énekesnő számára különösen fájó, hogy évtizedek munkáját, emberekbe vetett bizalmát is rombolják ezzel a visszaéléssel. „Elképesztő! Ezeket a hazugságokat nem lehet hagyni, mert úgyis annyi a hazugság körülöttünk. Van valaki, aki eddig még sosem csapta be őket hosszú évek óta, az is ajánlja, hát, akkor az biztos igaz. Nem igaz! Amit én ajánlok, az nem igaz, mert nem én ajánlom! Ha ilyet lát, akkor azt ne higgye el, mert én nem mondok ilyet soha!” – magyarázta a Fókusznak.

A rajongók egy része megdöbbenve írta: csalódtak Halász Juditban, mivel úgy vélték, pénzért vállalt reklámszerepet és egy kétes hatású terméket hirdet. A valódi helyzet azonban épp az ellenkezője: semmilyen formában nem járult hozzá a reklámhoz, sőt – ahogy elmondta – teljesen tehetetlennek érzi magát a történtek miatt.

A videó nemcsak erkölcsi, hanem jogi szempontból is komoly problémákat vet fel. Az illetéktelen név- és arcfelhasználás, valamint a manipulált videós tartalom a személyiségi jogok súlyos megsértésének minősülhet.