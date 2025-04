Rágcsálófészket találtak Gene Hackmanék otthonában

Az egész világot sokkolta Gene Hackmanék halálhíre, főleg a rejtélyes körülmények miatt; azóta is hatalmas az érdeklődés a nyomozás eredményei iránt.

Most a TMZ birtokába került dokumentumok az egyik legnagyobb rejtélyt tisztázzák, hogy hogyan halhatott meg Betsy Arakawa hantavírus szövődményei következtében. Azóta több hantavírus okozta haláleset is történt, sokan rettegnek miatta, hiszen a ritka vírust rágcsálók, azok ürüléke és vizelete terjeszti.

Az új-mexikói közegészségügyi hivatal még márciusban végzett környezeti vizsgálatot a helyszínen, egy héttel azután, hogy Gene Hackmant és zongorista feleségét holtan találták Santa Fé-i otthonukban. Mint kiderült, Betsy Arakawa hantavírus tüdőszindrómában (HPS) halt meg, mely a ritka vírus szövődménye. A halálos betegség minden esetben patkányok vagy egerek vizeletével és ürülékével terjed, amely általában padlások vagy pincék, azaz a rágcsálók élőhelyének takarításakor jelenthet veszélyt az emberekre, amennyiben fertőzött állat bújt meg az adott helyen.

Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa élete tragikus véget ért. A 95 éves színész lehet, már fel sem fogta felesége halálát

A TMZ által nyilvánosságra hozott egészségügyi jelentés szerint Hackmanék ingatlanjának teljes területén három különböző helyen találtak hantavírus-fertőzésre utaló nyomokat.

Pontosabban három garázsukban, két házukban és három fészerben is rágcsálók ürülékének nyomait fedezték fel, továbbá élő rágcsálókat és tetemeket is találtak a vizsgálat során, sőt, egy rágcsálófészket is feltártak. Ezenkívül járműveiken is találtak rágcsálók jelenlétére utaló jeleket, valamint a rágcsálók ellen felállított csapdákat is találtak a nyomozók, tehát a házaspár tudott a problémáról és védekezni is próbáltak ellenük.

Az Új-Mexikói Egészségügyi Minisztérium március 5-én kockázatfelmérést végzett azért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a környéken élők és a birtokon tartózkodó családtagok biztonságban vannak-e az ingatlan területén. Ekkor arra jutottak, hogy a fentebb említett területek fertőzöttek, azonban házuk, melyben éltek, teljesen biztonságos, vagyis nem találtak benne rágcsálótevékenységre utaló jeleket.