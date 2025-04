Elképesztő siker a Netflixen: imádják a nézők Harlan Coben történeteit

Ki is az a Harlan Coben és mi a sikerének titka?

Közös munka a Netflixszel

Ezek a most elérhető, legsikeresebb Coben-sorozatok a streamingszolgáltató kínálatában

Az utóbbi években egyre többen fedezik fel maguknak a krimi-és thrilleríró, Harlan Coben műveit, bár nem ma kezdte a pályafutását. De minek is köszönhető a mostani Coben-mánia? Egyrészt a Netflixnek, másrészt az író sajátos stílusának, amivel sok krimirajongót megfogott, és bár így is a karrierje csúcsán érzi magát, úgy tűnik, még tovább nő az érdeklődés az irányába.

Idén már három sorozat is készült Coben történetei alapján, az első, a Hiányzol, rögtön januárban debütált, majd még márciusban, szinte egyszerre érkezett a Netflix műsorára az Egyetlen pillantás és a Bűnösnek nyilvánítva. Ha ezeket már mind megnézte, akkor van még pár műsor, amelyek szintén érdekesek lehetnek, hiszen mind az író nevéhez fűződnek.

A tavalyi év legnézettebb sorozata volt a Harlan Coben bestselleréből készült történet, a Nem versz át

Fotó: Netflix

Ki az a Harlan Coben?

A 62 éves amerikai író karrierje során 37 könyvet adott ki, melyeket összesen 46 nyelvre fordítottak le, így több mint 80 millió példányt adott el az elmúlt 35 éves pályafutása alatt. Bár amerikai származású, érdekes módon hazáján kívül nagyobb sikereket tudott elérni. Ő azonban nem válogat, és bevallja, hogy nagy álma teljesült az elmúlt években, nagyon élvezi a sikert.

Felemelő tudni, hogy ennyi ember nézi a sorozatokat vagy olvassa a könyveidet, ezt tagadni teljes ostobaság lenne

– mondta a SkyNewsnak adott interjúban Harlan Coben, akinek közösségi oldalain is egyre több követője van, akikkel szívesen kommunikál és mindig lelkesen tudatja, ha épp egy új regényen, vagy sorozaton dolgozik.

Bár Coben dolgozott korábban más streamingszolgáltatókkal is, akik érdeklődtek a regényei iránt, az utóbbi években a Netflixszel dolgozik együtt, és hatalmas sikereket érnek el közösen. A Netflix látva a nézők rajongását Harlan Coben iránt már külön összegyűjtötte az adaptációkat, melyek a Harlan Coben gyűjtemény fül alatt találhatók meg a szolgáltató felületén.

Amit az író magánéletéről tudni lehet, hogy 1962. január 4-én született New Jerseyben egy zsidó család tagjaként és Livingstonban nőtt fel. Eredetileg politológiát tanult az Amherst College-ban, majd a főiskola utolsó éveiben rájött, hogy írni akar. Felesége Anne Helen Armstrong, és négy gyerekük született a házasságukból.

Íróként több jelentős elismerést is kapott, többek között Coben Edgar-díjat, Shamus-díjat és Anthony-díjat is nyert, ezzel ő az első szerző, aki mindhármat megkapta.

További érdekesség róla, hogy bár van egy családi háza New Jerseyben is, de bérel egy manhattani lakást is munka céljából, méghozzá Yoko Ono szomszédságában.