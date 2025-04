Féltékenység miatt támadtak rá a TV2 sztárjára: „Ő a rendőrséget hívta, én pedig a mentőket”

A Házasság első látásra második évada január 7-én ért véget a TV2-n, végül kiderült, hogy az ötből két házaspár döntött a folytatás mellett. Az egyikük Judit és Szabolcs volt, a másik Reni és Brumi, azaz Wollner Péter, végül mindkét pár a válás mellett döntött azóta. Fecső Judit a műsorban sem titkolta, hogy hosszú ideig élt házasságban gyereke apjával, akivel nagyon fájdalmas szakításon ment keresztül évekkel ezelőtt, de igyekeznek jó viszonyt fenntartani közös kislányuk miatt. Azonban ezt most megnehezíti számukra a volt férje új felesége, aki valószínűleg nagyon féltékeny lehet Juditra, ugyanis most odáig fajultak a dolgok, hogy fizikailag is bántalmazta őt.

Fecső Judit már a műsorban is elmondta, hogy volt korábban házas

Fotó: TV2

A Házasság első látásra egykori szereplője elmondta, hogy egy üzenetre akart reagálni, viszont a saját telefonjáról nem tudta hívni gyereke apját, valószínűleg a nő letiltotta. Majd ő maga átment hozzájuk, hogy tisztázza a helyzetet, a féltékeny nő ekkor támadt rá, végül rendőrt és mentőt is hívni kellett.

„Kaptam egy SMS-t tőlük, ami miatt felhívtam a volt férjemet a szomszéd telefonjáról, de persze nem értem el. Átmentem, mivel 5 percre laknak és becsöngettem hozzájuk, de nem nyitottak ajtót, majd amikor megint becsöngettem, kinyílt a kiskapu.

Ahogy beljebb mentem az udvaron, kopogtam az ajtón, kijött a nő és megrángatott, meg lökdösődött. Mivel az ő tulajdonuk az az otthon, ezért én nem voltam hajlandó visszatámadni, kettőt hátra léptem, de az utcára már nem akart kijönni.

Sajnos megrándult a nyakam, ő a rendőrséget hívta, én pedig a mentőket, bevittek. Szerencsére jól vagyok, most értem haza a kórházból” – mesélte Fecső Judit, aki azért osztotta meg a történetét a közösségi oldalán is, mert nagyon dühös volt az eset miatt.

Fecső Judit azt is hozzátette, hogy tudja, a nő féltékenység miatt viselkedik ilyen ellenségesen, de ő nem fogja annyiban hagyni a dolgot, ugyanis kislányuk miatt fontos, hogy tudja tartani a kapcsolatot a volt férjével, amivel ez idáig nem volt semmi probléma. Sőt, volt férje szerinte nagyon jó apa, imádják egymást a kislánnyal, ezért a féltékeny nő kénytelen lesz elfogadni ezt a helyzetet, mert Judit nem hagyja, hogy a gyereke és az apja közé álljon.

A volt férjem fantasztikus apa. Nem tudom, mióta féltékeny ennyire és miért, de nem is érdekel.

Semmilyen tekintetben nem vagyunk egy szinten, és nem azért, mert én jobb lennék. Szerencséje van, hogy a gyerekemmel amúgy aranyos, de ha engem meglát, kiborul” – zárta a Borsnak Fecső Judit.