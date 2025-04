A Házasság első látásra sztárja, Hegedűs Csaba először egy szoláriumban pillantotta meg párját, Fannit, az első randi pedig olyan jól sikerült, hogy hosszabb ideig alkottak egy párt. A férfi eljegyezte a lányt, majd közös építkezésbe is belevágtak, amiben gyerekszoba is lett volna, ugyanis szerettek volna családot alapítani. Bár nemrég még úgy tűnt, hogy végre révbe ért a magánélete, most mégis egy nehéz időszakon megy keresztül, ugyanis szakított a menyasszonyával. Hegedűs Csaba elmondása szerint már egy ideje érezte, hogy valami nem stimmel.

Nagy volt köztünk a korkülönbség, és ez sok mindenben kiütközött. Én nagyon sok kompromisszumot kötöttem, hogy működjön, de pár dolog neki nem fért bele – ezek lettek a kapcsolatunk veszte

– kezdte.

Mint kiderült, volt párja egy új barátnő befolyása alá került, aki nem épp a legjobb tanácsokat adta.

Fanni egy huszonéves, fiatal lány. A barátnője rábeszélte, hogy botoxoljon meg töltse fel a száját – holott gyönyörű volt úgy, ahogy volt. Ez volt az egyik dolog, amiért beleszerettem. És ahelyett, hogy a problémáinkról velem beszélt volna, inkább neki panaszkodott – ő meg azt tanácsolta, hogy hagyjon el

– részletezte.

A szakítást nem előzte meg hangos vita vagy megcsalás, Fanni egyszerűen csak összepakolt, majd elköltözött a férfitól.

Egyik nap csak annyit kértem, hogy hadd pihenjek ki magam, kértem, hogy menjen haza aludni. Másnap megjelent, összepakolt, és elment. Ennyi volt

– tette hozzá.

A jelek már korábban is megvoltak – például az eljegyzési gyűrűt már egy ideje nem hordta a fiatal lány.

Negyvenéves vagyok, és ő volt az első, akinek megkértem a kezét. Ez nekem nem volt játék. Eladtam a telkemet, hogy a közös jövőnkre koncentráljak. Ehelyett itt maradtam egyedül, a rossz döntéseimmel

– magyarázta.

A születésnapja sem úgy telt, ahogy szerette volna, ugyanis nagyon magányos volt.

Senkitől nem kaptam semmit. Kimentem a régi telkemre, ahol áll egy sportautóm – mostanra már beázott a teteje. Szárítani mentem ki. Aztán egyszer csak megjelent a szomszéd egy szelet sütivel és egy gyertyával. Ez volt az egyetlen ajándék, amit kaptam. Fanni írt, hogy boldog születésnapot, de hogyan is lehetne boldog? A barátnőjének is mostanában van a születésnapja, mindent megszervezett neki, én meg szakadt szívvel hallgattam, hogy mennyi mindennel készült. Én azt kaptam a születésnapomra, hogy elhagyott

– mesélte a Ripostnak.