Horváth Éva különös helyen jelent meg a balesete után

Horváth Éva korábban elmesélte, hogy a balesete utáni rehabilitáció teljesen felborította a mindennapi életét. A sorozatos lábműtétek és a hosszú kórházi kezelés után a hétköznapi tevékenységek, mint például a mosogatás, komoly kihívást jelentenek számára. A járókeret és a tolószék használata mindent megnehezít, és Évának szó szerint újra kell tanulnia a mozgást, hogy a saját állapotához alkalmazkodva végezhesse el a legegyszerűbb feladatokat is.

A legszomorúbb az egészben, hogy ezt az ellopott időt sosem fogjuk visszakapni. A szülinapokból, az iskolai rendezvényekből és egyáltalán a mindennapjaikból mind kimaradok

– utalt arra a műsorvezető, hogy az számára a legnehezebb, hogy távol van a gyerekeitől.

Horváth Éva ma már sokkal jobban van, amit az is igazol, hogy nemrég édesanyjával először jelent meg a nyilvánosság előtt a balesete óta. Az akadálymentesített színház lehetővé tette, hogy kényelmesen elfoglalja a helyét a nézőtéren. A modellről készült fotót a Story.hu oldalán tekintheti meg.

Az egykori szépségkirálynő novemberben Balin szenvedett súlyos motorbalesetet. A baleset következtében nyílt lábszár- és bokatörést szenvedett, és azonnali kórházi ellátásra szorult. A baleset következményeként több műtéten is átesett, és hosszú rehabilitációs időszakra volt szüksége. Nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelő időszak következett, hiszen a gyógyulás mellett szembesülnie kellett azzal, hogy nemcsak a mindennapi életet kellett újratanulnia, hanem a családjától is távol kellett lennie a hónapokig tartó rehabilitáció alatt.