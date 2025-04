Tolószékben ülve kér segítséget Horváth Éva

Nehéz időszak áll az egykori szépségkirálynő mögött, aki még tavaly szenvedett Balin súlyos motorbalesetet, ezért hosszú hónapokig kórházban kezelték, többször meg is műtötték. Négy hónap után engedték csak haza, azonban még most sincs túl jól, ugyanis tolószékben ülve jelentkezett be a közösségi oldalán.

Horváth Éva tavaly novemberben árulta el, hogy Balin súlyos balesetet szenvedett motorozás közben. Egy esés következtében nyílt törést szenvedett, majd hosszú időn keresztül a kórházban kezelték. Az egykori szépségkirálynőnek már több mint hat műtéten kellett átesnie, azóta. Horváth Éva akkor döntött úgy, hogy hazajön Magyarországra, amikor a kinti orvosa azt mondta neki, hogy az is elképzelhető, hogy amputálni kell a lábát. Decemberben óta folyamatosan kórházban kezelték hazánkban is, múlt héten azonban hazaengedték annak ellenére, hogy előtte pár nappal ismét meg kellett műteni. Most ott tartunk, hogy a csípőmből kivettek öt centit, és azt ültették be a lábszárcsontom helyére, mivel azt a baktérium elpusztította, miután átjutott a csontos állományba. Ez azt jelenti, az egyik lábam valamennyivel biztosan rövidebb lesz a másiknál” – mondta korábban Horváth Éva, aki most újra jelentkezett, viszont nem a saját állapotáról beszélt, hanem a kertjéről. Az én kis szép nektarinom. Tud nekem valaki ötletet adni, hogyan védekezzünk a hétvégi fagyok ellen? – kérdezte a barackfa előtt készült fotójához írva Horváth Éva, aki követőitől várt ötleteket a kérdésben. Úgy tűnik, nincs még túl jól, hiszen kerekesszékkel tud közlekedni, valószínűleg még hosszú ideig kímélnie kell a lábát. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Horváth Éva (@evahorvathofficial) által megosztott bejegyzés

