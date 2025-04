Újra nemzetközi produkcióban tűnik fel a Hunyadi sztárja – videó

Hermányi Mariann és Csémy Balázs, a Hunyadi sorozat két szereplője voltak a ma reggeli Mokka vendégei. Vitéz János és Luxemburgi Erzsébet alakítása nagy kihívás volt mindkettőjüknek, hiszen németül és olaszul kellett szöveget tanulniuk. Csémy Balázs elmondta, milyen közös vonásokat vélt felfedezni saját személyisége és Vitéz János között. Elárulta: szívügye, hogy Budapesten is legyen angol nyelvű színjátszás.

Hermányi Mariann, bár már nem látható a sorozat befejező részeiben, mégis úgy érzi, hogy életre szóló lehetőséget kapott a produkcióban. Elmondása szerint saját magát is nagyon meglepte, hogy mire képes, amikor idegennyelven kellett megszólalnia színésznőkét.

Saját magamat is megleptem, mert nemcsak, hogy részt vehettem egy ilyen produkcióban, de nem a saját anyanyelvemen játszottam, hanem németül. Ez nagyon-nagyon érdekes érzés, egy másik nyelven játszani.

Körülbelül az 50-60%-a a szerepemnek az németül szólal meg, nagyon mások a hangsúlyok, más a hangzókészlet, más a humora az egésznek. Ettől megváltozik szerintem egy színész aurájának jelentése is, amikor másik nyelven szólal meg. Szóval nekem ez egy nagyon jó tapasztalás volt" – magyarázta Hermányi Mariann a TV2 reggeli műsorában.

Csémy Balázs hozzátette, hogy bár ő beszél németül, még neki is elég komoly kihívást jelentett a szöveget megtanulni idegennyelven, ráadásul nemcsak egy nyelven. A színészek azt is elárulták, hogy volt arról szó, hogy az ónyelveken szólalnak meg, de ezt akkor elvetették, amikor felmerült, hogy akkor az ómagyart is meg kellene tanulni.

A beszélgetés végén azt is elárulták, hogy jelenleg hol lehet őket látni, milyen színdarabokban játszanak, és Csémy Balázs sejtelmesen azt is hozzátette, hogy ismét felkérték egy nemzetközi produkcióra, azonban erről egyelőre még nem árulhatott el több információt.