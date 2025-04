Hunyadi-rajongók, figyelem, műsorváltozás a TV2-n!

A TV2 ismét egy változást jelentett be a népszerű Hunyadi-sorozat miatt. Április 19-én a megszokott időpontban, 18:55-kor kezdődik a Tények Plusz, ezt követően a népszerű történelmi sorozat, a Hunyadi 9. epizódja kerül ismétlésre, 19:55-től. A sorozat 10. és egyben utolsó epizódja 21 órától lesz látható. A történelmi dráma, amely Bán Mór könyvsorozata alapján készült, a híres törökverő hős kalandjait dolgozza fel.

Óriási siker a Hunyadi sorozat

Fotó: TV2

Szombat este nemcsak a sorozat befejező epizódja kerül adásba, hanem egy különleges műsor is.

22:45 órától a Hunyadi titkok Ördög Nórával című műsort tűzi a képernyőre a csatorna, amelyben a nézők betekintést nyerhetnek a kulisszák mögé. A műsorban Ördög Nóra fedi fel a sorozat forgatási titkait, és elárulja, hogyan készült a produkció.

Ennek értelmében elmarad a The Expendables – A feláldozhatók 2 című film, valamint a Casino előbbi időpontban, 23:50-től lesz látható.

A következő hétvégén, április 26-án ismét módosul a csatorna programkínálata. Aznap a Tények Plusz után, 20 órakor ismételten adásba kerül a Hunyadi utolsó, 10. epizódja, majd ezt követi 21:55-től a The Expendables – A feláldozhatók 2. Ezen kívül elmarad az eredetileg 21:55-re tervezett Így készült a Hunyadi című sorozat. A műsor helyett egy másik változás is érkezik: az Afganisztáni víg napjaim című amerikai vígjátékot az eredetileg tervezett 22:40-es időpont helyett 23:55-től láthatják a nézők – számolt be róla a SorozatWiki.