A hatalmas siker miatt külföldön is látható lesz a Hunyadi

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar sorozatgyártás. A hazai nézők körében már hatalmas sikert aratott Hunyadi-sorozat hamarosan külföldön is debütál, méghozzá az egyik szomszédos országban, Ausztriában. Az osztrák közmédia csatornája, az ORF húsvéthétfőn adja le a látványos történelmi szériát, amelyet a helyi sajtóban már most „az európai Trónok harcaként” emlegetnek.

Hunyadi

Fotó: NFI/TV2

A csatorna rögtön két epizódot is levetít, és a továbbiakban heti két részt sugároznak – ugyanúgy, ahogy Magyarországon is történt. Roland Weissman, az osztrák közmédia főigazgatója elismerően nyilatkozott, meglátása szerint nem is tud másik hasonló léptékű sorozatról Európában. Ez önmagában is óriási elismerés egy magyar produkciónak, de a nemzetközi sajtó is tovább emeli az alkotás rangját.

Az ORF ajánlója szerint a Hunyadi egy „vizuálisan erőteljes, megragadó tízrészes történelmi sorozat Hunyadi János magyar tábornokról”, aki a középkori Európa egyik legmeghatározóbb hadvezére volt. A látványvilág, a történelmi hűség és a monumentális csatajelenetek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorozat méltán kerüljön be a nemzetközi filmipar legjobbjai közé.

A Der Standard kiemelte, hogy az 56 millió eurós költségvetés minden idők egyik legnagyobb európai televíziós beruházását jelenti. Az osztrák lap hangsúlyozta, hogy a magyar kritikusok is elismerően nyilatkoztak a sorozatról, főként a történetvezetés, a csatajelenetek realisztikussága és a kiemelkedő színészi játék kapcsán.

A oe24.at úgy fogalmazott, hogy a Hunyadi tíz epizódja egyenrangú az olyan nemzetközi gigaprodukciókkal, mint a Trónok harca, ami egy nagyon hízelgő hasonlat.