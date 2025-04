Újabb örömhírt jelentett be a Hunyadi szépséges színésznője

A Hunyadi sorozat pár szereplője az ORF, a osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató, a legnagyobb ausztriai elektronikus tömegmédia vendége volt. „Köszönjük szépen az ORF-nek a meghívást!

Egy nagyon jó hangulatú vacsorán újra találkozhattunk a Hunyadi osztrák csapatával,

másnap pedig részt vehettünk egy sajtótájékoztatón a gyönyörűséges Spanyol Lovasiskolában, ahol levetítették a Hunyadi sorozat első részét. Utána interjúkat adtunk az osztrák sajtónak, az egyikben még németül is megszólaltam, pedig már rég volt, hogy épp csak átcsúsztam a nyelvvizsgán. Jövő héttől tehát Ausztriában is látható lesz a sorozat. Továbbra is a szinkron nélküli verziót ajánlom, kivéve ha az @on.orf.at -en nézitek, mert német szinkronnal megnézni nagyon buli!" – írta oldalán Törőcsik Franciska.

