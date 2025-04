Meghalt az Emmy-díjas brit színésznő

A brit színésznő elsősorban az Upstairs, Downstairs című filmsorozattal vált ismertté, alakításáért hét Emmy-díjat is kapott. A sorozaton társalkotóként is dolgozott, 2012-ben pedig a Brit Birodalom Rendje kitüntetését is megkapta. Jean Marsh 90 éves korában, múlt vasárnap este halt meg, az eddigi információk szerint demencia következtében. Halálhírét Sir Michael Lindsay-Hogg filmrendező erősítette meg, aki szerint Marsh londoni otthonában, békésen, saját ágyában halt meg, miközben gondozója vigyázott rá.

Jean Marsh közkedvelt brit színésznő 1971 és 1975 között Angliában építette karrierjét, majd 1974 és 1977 között Amerikába utazott azért, hogy az Upstairs, Downstairs című ikonikus sorozaton dolgozzon, melynek főszereplője és társalkotója is volt egyben, így vált világszerte ismertté. Alakításáért hét Emmy-díjjal is jutalmazták, 1975-ben a kiemelkedő női főszereplőnek járó díjjal, valamint egy BAFTA- és egy Peabody-díjat is nyert. Marsh olyan ismert produkciókban is feltűnt, mint a Visszatérés Óz földjére, a Ki vagy, doki?, a Téboly, Az elcserélt gyermek, vagy A sas leszállt – írja a The Sun.