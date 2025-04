Kiderült, mennyibe kerülnek a jegyek Jennifer Lopez budapesti koncertjére

Mint írtuk, Jennifer Lopez tegnap az Instagram-oldalán jelentette be, hogy a nyáron turnéra indul. Az Up All Night-turné magyarországi állomása az MVM Dome-ban lesz, ahol 2025. július 20-án, vasárnap este 8 órától lép majd színpadra az énekesnő.

Április 9-től már elérhetőek a belépők Jennifer Lopez budapesti koncertjére az Eventim felületén, de aki ott szeretne lenni, annak gyorsan kell cselekedni: az óriási érdeklődés miatt a jegyek akár néhány órán belül elfogyhatnak.

A világsztár 2025-ös MVM Dome-os koncertjére már az első percekben tízezrek próbáltak belépőt szerezni. A jegyárak a következőképp alakulnak:

állójegy: 65 000 Ft,

kiemelt állójegy: 95 000 Ft,

ülőhelyek: 49 000 – 90 000 Ft,

meet and greet csomag: 610 000 Ft.

A várható dallistát még nem tették közzé, de biztosan felcsendülnek majd olyan slágerek, mint a „Jenny from the Block”, „On the Floor” vagy a „Let’s Get Loud”, sőt, az új albumáról is várható néhány dal.