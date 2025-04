Újabb jel, hogy válságban van Justin Bieber és Hailey Bieber házassága

Többen is állítják, hogy válságba került Justin Bieber és Hailey Bieber házassága. Az énekes az elmúlt hetekben aggasztó, drogos videókat posztolt a közösségi oldalán, sőt, átmenetileg kikövette a feleségét az Instagramon, amire később magyarázatot is adott. A pár közeli ismerőse azt is elárulta, hogy valóban nincs minden rendben közöttük, azonban kapcsolatukat szeretnék megmenteni, ezért az a lehetőség is felmerült, hogy elköltöznek az Egyesült Államokból.

Pár napja ismét szokatlan dolog történt, ugyanis a modell kikövette a közösségi oldalán az énekest, ami azért is érdekes, mert korábban már előfordult ez az eset, csakhogy épp fordítva. A pletykák ismét beindultak, miszerint hamarosan válni készülnek, ezt viszont azonnal tisztázta Hailey Bieber.

„Nem töröltem a követését. Remélem, így világos” – magyarázta.

Később kiderült, hogy egy hiba miatt deaktiválta fiókját Justin Bieber, emiatt nem volt a követési listában - számolt be róla a Page Six.