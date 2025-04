„Összeestem, kiment az erő a testemből” – Eltalálta egy balta a Hunyadi sztárját

Kádár L. Gellért a Hunyadi című sikersorozat főszereplője egy megdöbbentő esetről számolt be, amiről most szólalt meg először. A színészt elmesélte, hogyan találták el egy baltával, aminek következtében eszméletét is vesztette.

Hamarosan a végéhez érkezik a nagy sikerű Hunyadi sorozat, mely elképesztő nézettséggel fut a TV2 műsorán. A szereplők is hatalmas népszerűségnek örvendenek, főleg Kádár L. Gellért, aki Hunyadi Jánost alakítja a történetben. A színész most egy erdélyi hírportál podcastjében mesélte el az ijesztő történetet, hogyan találta el egy kellékbalta a sorozat forgatása közben, még eszméletét is vesztette a sérülés következtében. „Elmondták a feladatot, nekiugrottam, és percig nagyon jól tudtam vinni a jelenetet, blokkoltam, vágtam, tényleg nagyon jól ment minden, majd volt egy gondolatom, hogy azta, de jól működik. Amint ez a gondolat elhagyta az elmémet, egyet vágtam jobb oldalon, majd fordultam balra, és csak annyit láttam, hogy jön egy balta, ami eltalált” – magyarázta Kádár L. Gellért, aki szerencséjére nem szenvedett súlyosabb sérülést, de elég ijesztő élményben volt része, ugyanis a látását is elvesztette egy kis időre. Összeestem, kiment az erő a testemből, nyilván mindenki leállt, valaki hátulról megfogott, és már súgták a fülembe, hogy minden rendben van, nyugodj meg. Nagyon érdekes volt, mert elment a kép, de hallottam mindent – idézi a Blikk a Maszol hírportál podcastjének nyilatkozó Kádár L. Gellért szavait.

