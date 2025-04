Folytatást kaphat a Kamaszok

A Kamaszok gyorsan a Netflix egyik legnépszerűbb sorozata lett. A mindössze négyrészes sorozat az iskolai és online bántalmazás, a nőgyűlölet, valamint a szülői felelősség súlyos témáit boncolgatja. A produkció már nemcsak otthon a képernyők előtt lesz elérhető, hanem oktatási anyag is lett belőle: Angliában az iskolák is vetíteni fogják a sorozatot.

Fotó: Netflix

A történet középpontjában Jamie, a 13 éves fiú áll, akit azzal vádolnak, hogy megölte iskolatársát, egy lányt, akibe szerelmes volt. A lány azonban nem viszonozta az érzelmeit. Jamie bosszút áll, és végül halálra késeli a lányt. A főszereplő egy olyan férfitípust testesít meg, aki nőgyűlölő nézeteket vall, és képtelen kapcsolatokat kialakítani velük. A történet folyamán Jamie egy ideig tagadja bűnösségét, ám végül bevallja a gyilkosságot. A sorozat erőteljesen rávilágít a társadalmi problémákra, és különösen a fiatalok életében előforduló online zaklatás, valamint a szülői felelősség kérdésére.

A készítők kezdetben tagadták, hogy lesz folytatása a Kamaszoknak, több forrás is arról számolt be, hogy érkezik a második évad. A Deadline információi szerint Brad Pitt produkciós cége állítólag tárgyalásokat folytat Philip Barantini rendezővel a folytatásról. Bár a cselekményről még semmit sem tudni, a folytatásban nagy valószínűséggel visszatér a Jamie apját alakító Stephen Graham, valamint a forgatókönyvíró, Jack Thorne is. A

z első évad pozitív visszajelzéseket kapott, így a folytatásra is várhatóan nagy érdeklődés lesz majd.