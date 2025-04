Újra Kanye West mellett tűnt fel Bianca Censori

Kanye Westet elhagyta a felesége, Bianca Censori – írtuk korábban, majd arról is beszámoltunk, hogy a nő gyakorlatilag elmenekült a rappertől, egy darabig senki sem tudta, hol tartózkodik.

Kanye West, Bianca Censori

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Matt Winkelmeyer

A modell most mégis Kanye West mellett tűnt fel: a rapper egy friss közös fotót is mutatott magukról az X-en, miután együtt látták őket Mallorcán. A pár a spanyol szigeten egy indiai étteremben vacsorázott együtt békés hangulatban, végig mosolyogva, nevetgélve – írta a TMZ, amely egy rövid videót is közölt arról, hogy Kanye Westék miként érkeztek meg a helyre.