Kárpáti Rebeka milliárdos exével jött össze Molnár Andi

Kárpáti Rebeka sokáig titkolta a kapcsolatot a tőle 17 évvel idősebb erdélyi üzletemberrel, Lénárd Andrással, majd 2023 nyarán elárulta, hogy újra szerelmes a Csíki Sör tulajdonosába, akivel tavaly már az eljegyzés is megtörtént. Azonban a pár később szakított, az okokról azonban mind a két fél hallgatott, annyit lehetett tudni, hogy a férfi sokáig próbált kibékülni az egykori szépségkirálynővel, de az hajthatatlan volt.

Eközben kiderült, hogy Molnár Andrea táncos is szakított Szente Vajkkal, akivel nagyon diszkréten kezelték két és fél évig tartó kapcsolatukat, melyről szinte semmit sem lehet tudni. Most úgy tűnik, Molnár Andrea és Lénárd András is túlléptek, méghozzá egymás oldalán, hiszen nemrég a táncosnő egy közös fotót is megosztott a közösségi oldalán, bár a férfiból szinte semmi nem látszott.

Pár hónappal ezelőtt kezdődött az egész, de úgy tűnik, a rövid idő ellenére egyre komolyabb a dolog.

Köszönhető ez annak is, hogy mind a ketten érett emberek, túl vannak már több hosszabb kapcsolaton, házasok is voltak mind a ketten, így tisztában vannak azzal, hogy mit akarnak és mit nem egy partnertől, nem futják a felesleges köröket“ – mondta egy neve elhallgatását kérő informátor a Blikknek, és azt is elárulta, hogy már túl is vannak egy álomnyaraláson, nemrég ugyanis a Maldív-szigetekre utaztak együtt, és úgy fest, hogy ebből egy igazán komoly kapcsolat lehet a jövőben.