Ismét egy milliárdos férfival jött össze Kárpáti Rebeka

Kárpáti Rebeka korábban egy milliárdos erdélyi üzletemberrel, Lénárd Andrással alkotott egy párt, a se veled, se nélküled kapcsolat végül szakítással végződött. A férfi azóta már együtt van Molnár Andrea táncművésszel, akivel már együtt is nyaraltak.

A Blikk információi szerint Kárpáti Rebeka is tovább lépett, egy görög származású férfi a párja, aki korábban Dániában élt, de jól beszél magyarul is. Az illető szintén egy milliárdos üzletember, aki szórakozóhelyeket vezetett külföldön és itthon is.

Nem olyan régóta alkothatnak egy párt, talán néhány hónapja. Nehéz megmondani, mert a legutóbbi szakítása után Rebeka még jobban óvja a magánéletét”– árulta el egy bennfentes.

„Megfontoltan cselekszik, nem hagyja, hogy a rózsaszín köd és az érzelmek azonnal magával ragadják, igyekszik mindent ésszel csinálni. A párja ezt tiszteletben tartja, és nem siettet semmit” – tette hozzá.

Egy ideig még a barátainak sem mesélt a szerelméről, de mostanra már nyilvános eseményeken is együtt mutatkoznak. Sajtóértesülések szerint a Játékszín egyik előadásának, a Kockahas című színdarabnak a premierjén is együtt jelentek meg. A színésznő is részt vett az Etyeki Pikniken, amiről az Instagram-oldalán is megosztott pár fotót, rajta pedig az új párja is feltűnik.