Keanu Reeves ismét felbukkant Budapesten – kép

Egyelőre nem tudni, milyen produkciókon dolgozhat a közkedvelt világsztár, Keanu Reeves, aki februárban egy akciójelenetet forgatott a Lánchíd tetején. A szemfülesek akkor Halle Berryt, az Oscar-díjas színésznőt is kiszúrták a helyszínen, ő azonban nem szerepel Reeves The Entertainment System is Down című filmjében, ami miatt állítólag Budapestre érkezett, így valószínűleg másik filmet is készít jelenleg.

Halle Berry és Keanu Reeves a John Wick: 3. felvonás - Parabellum kapcsán rendezett partin. Budapesten is együtt forgatnak

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2019 Getty Images

Úgy tudni, a világsztár Mogyoródon él a forgatások ideje alatt, azonban ingáznia kell a főváros és ideiglenes lakhelye között. Nemrég betért a Síp utcai Casa Mexa nevű étterembe is, ahol azonnal felismerték, és persze fotózkodni is szerettek volna vele. Reeves most is nagyon kedves volt, és természetesen igent mondott a kérésre, így az étterem személyzete büszkén osztotta meg a világsztárral készült közös fotót. Ezért is érdemes nyitott szemmel járni Budapesten, hiszen ki tudja, legközelebb épp hol bukkan majd fel a népszerű színész - írja a hírtv.hu.

Amikor John Wick/Neo besétál az éttermedbe... és imádja az ételeidet. Köszönjük a legendának, Keanu Reevesnek a felejthetetlen látogatást!

– írták a pénteken közzétett fotó mellé.