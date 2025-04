Fürdőruhában mutatta meg látványos fogyását Keleti Andrea

„19 éve ismerkedtünk meg, Andi volt a partnerem a Szombat esti lázban, amit meg is nyertünk. Úgy gondolom, hogy a győzelmünk is részben annak volt köszönhető, hogy ott mi nagyon egymásra kapcsolódtunk. Andrea nagyon sokat tanított nekem, szakmailag és emberileg is. A férjével együtt remek pedagógusok. A barátságunk azóta is töretlen és örök” – kezdte Csonka András.

Keleti Andrea tíz kilót fogyott

Fotó: Váradi Tamás

„Vicces, hogy azt mondja, sokat tanult tőlem, mert én úgy érzem, hogy ő tanított nekem rengeteget. Én akkor még nem szerepeltem ilyen műsorokban, senkit sem ismertem. Akkoriban még, ha adtam egy interjút azt sem tudtam, hogy kinek nyilatkoztam.

A műsor után két évig jártunk együtt fellépni, szegény Bandi a porckorongsérvét is ennek köszönheti.

Annyi közös emlékünk van, hogy fel sem tudjuk sorolni. Most a 20. évfordulónkra készülünk, lehet, hogy előrukkolunk egy nagy show-val” – mesélte Keleti Andrea.

„Rendszeresen beszélünk telefonon, egyszer hajnali kettőkor mentem haza egy rendezvényről, és Bandi beszélt a rádióban. Amikor vége lett felhívtam, hogy milyen aranyos dolgokat mondott. Felvette álmosan a telefont, kiderült, hogy felvétel volt” – idézte fel a táncosnő.

A duó legutóbb közösen wellnesselt, de szeretnek hármasban, Andrea férjével is programokra járni. „Voltunk már hármasban wellness hétvégén, most kettesben nosztalgiázunk kicsit.

Az az igazság, hogy nehéz összehozni a találkozót,

nekem a hétvégék a színház miatt általában foglaltak” – magyarázta a színész.

Csonka András és Keleti Andrea közel 20 éve barátok

Fotó: Váradi Tamás

„Ráadásul én korábban kerültem a wellnesseket, az ötvenedik szülinapom környékén felszaladt rám néhány plusz kiló, így nem szívesen mutatkoztam fürdőruhában” – mondta Keleti Andrea, aki egy gyógynövényeket tartalmazó szerrel fogyott le. Három hónap alatt került formába. „Nem kellett koplalnom a kúra mellett, igaz, arra én képtelen is lennék. 10 kiló és két ruhaméret elhagyásával ma már sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Ha pedig egy ideig nem figyelek oda, újra előveszem a kis kapszuláim és búcsút intek a feleslegnek” – mondta a táncművész.