Kiengedték a kórházból Keleti Andreát: „Kezdek erőre kapni”

Keleti Andrea nagyon ráijesztett a családjára, amikor napokig nem javult az állapota, végül kórházba került egy vírusos megbetegedés miatt. A táncosnő és férje mindent megtett otthon is azért, hogy Keleti Andrea jobban legyen, de valamiért ez a betegség most jobban ledöntötte a lábáról, nem jártak sikerrel. A táncművész már a kórházból jelentkezett a közösségi oldalán, akkor követői is nagyon aggódni kezdtek érte.

„Leterített egy vírus a lábamról, emiatt két hétig magas lázam volt, és bárhogy próbáltuk, gyógyszerekkel nem sikerült csillapítani otthon. Négy nap után már gyanús volt, a férjem felhívta az ügyeletet, de nem fogadtak. Két nappal később már tényleg nagyon aggódtunk, ki is jött a mentő, de a kórházból még vizsgálatok nélkül hazaküldtek. Sajnos az állapotom nem javult, így a kilencedik napon, teljesen kimerülve végül mégis befeküdtem.

Nyolc nap után hazaengedtek, a húsvétot már a családommal tölthettem. Mostanra kezd elmúlni a betegségtudatom, és kezdek erőre kapni.

Az orvosok is mondták, az egészségtudatos és sportos életemnek köszönhetem, hogy sikerült ilyen hamar felépülnöm” – mondta a Story érdeklődésére Keleti Andrea, akit elmondása szerint látszólag is megviselt a betegség, sokat fogyott, az arca is beesett, de igyekszik majd újra formába lendülni, hiszen nagy tervei vannak a közeljövőben, ugyanis a Gundel Étteremmel együttműködve táncestet indít, aminek ő lesz a háziasszonya, és hatalmas iránta az érdeklődés.