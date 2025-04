Arccsonttörése és agyi ödémája miatt egyik szemével alig lát a TV2 fiatal sztárja

Mint írtuk, az Exatlon egyik közönségkedvence, Kempf Zozo homlokcsonttörést, arccsonttörést szenvedett egy tavaly szeptemberi BMX-versenyen, súlyos állapotban került kórházba. Most elmesélte, hogy a törések mellett más miatt is aggódni kellett, az orra „kiugrott a helyéről”, az állkapcsa elmozdult, de még aggasztóbb volt egy agyi ödéma, ami az ütés következtében keletkezett nála. Az esés után nem tudott magáról nem értette, mi történik körülötte, bár mások azt mondták neki, hogy a mentőautóban még angolul társalgott.

Kempf Zozo és Szente Gréti a drámai napokról meséltek

Fotó: Palikék világa

A baleset miatt öt nap teljesen kiesett neki. „Most egészen jól érzem magam, de a látásom a jobb szememre még nem annyira javult meg az ödéma miatt… annyira nem tudok vele érzékelni. A látóideget nyomta, a szem nem sérült. Azt mondták, hogy van rá esély, hogy regenerálódjon. Ültem azóta bringán, kezdek visszatérni” – mesélte, hozzátéve, hogy a türelem régen nem volt rá jellemző, de most, a baleset után sokkal nyugodtabban várja a teljes gyógyulást.

Barátnőjét, az Exatlon All Star évadjának női győztesét is értesítették, sietett Svájcba, ahol a baleset történt, de napokig nem tudott kommunikálni az eszméletlen Kempf Zozóval. „Nem tudott arról, hogy ott voltunk körülötte. Voltak pozitív jelek is, de nagyon megijedtem” – mesélte Szente Gréti a Palikék világa című YouTube-műsorban. További részletek a videón: