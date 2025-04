Balesetet okozott Kiara Lord

A Farm VIP sztárja a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a fodrászhoz menet balesetet okozott. Megsérült miatta egy futár, majd a rendőrség is megjelent a helyszínen.

„Képzeljétek, hogy most így (törölközővel a fején– a szerk.) kell lemennem az utcára, mert felhívott a rendőrség. Fodrászhoz jöttem, festjük a hajamat éppen. Mikor megérkeztem kinyitottam az ajtót, azzal a lendülettel pedig bevágódott egy ételfutáros motorral. Utána feljöttem hajat festeni. Felhívott a rendőrség, hogy le kéne fáradnom, mert igazából ez az én hibám. Nem körültekintően nyitottam ki az ajtót. A lényeg, hogy ezt velem akarják gondolom kifizettetni”– kezdte a felnőttfilmes, akit mint kiderült, megbírságolt a rendőrség.

„Kaptam egy helyszíni bírságot. Ez 13 ezer forint. Ezenkívül kaptam egy papírt is, hogy elismerem, hogy én voltam a rossz. Innentől kezdve a biztosítók fognak egymással kommunikálni. Nekem van egy jó biztosításom, ami ki fog terjedni valószínűleg erre is. Ami érdekes a sztoriban, hogy egy körültekintő ember vagyok, majdnem mindig figyelek, mikor kimászom az ajtóból. Most kivételesen nem figyeltem oda és meg is lett az eredménye”– ecsetelte az Instagram-történetében.