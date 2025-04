Kiara Lord megint beszólt Blága Tündének: Kínosnak tartom, hogy egy szépségkirálynő ilyet megenged magának

Kiara Lord volt talán a Farm VIP legmegosztóbb versenyzője. A felnőttfilmesként is dolgozó nő egy idő után elfáradt, ezért mindenki nagy meglepetésére feladta a játékot. Szókimondó stílusát a realityben is láthatták a nézők, ugyanis több játékosnak is beszólt.

Kiara Lord

Fotó: TV2

Blága Tündét például büdösnek nevezte, a mai napig nem érti, hogy egy szépségkirálynőnek meglátása szerint miért volt izzadságszaga. „Nemcsak én tartottam őt büdösnek, de ezt nem mindenki fogja felvállalni.

A való életben soha nem mondanám senkinek, Tündének sem, hogy büdösnek tartom, mert nem érdekel.

A helyzet hevében belőlem ez akkor kikívánkozott. Ez egy felpaprikázott, igazi szituáció volt, amire nekem ez ugrott be. Ez egy megsemmisítő komment, amire nem tud az ember jól reagálni" – kezdte Kiara Lord, aki a mai napig nem érti, hogy egy nő, aki ráadásul szépségkirálynő hogyan engedheti meg magának, hogy izzadságszaga legyen.

„Nem gondolom, hogy az rendben van, hogy azt mondta nekem, hogy rohad a lelkem. Amit én mondtam, az viszont igaz volt.

Kínos dolognak tartom azt, hogy egy szépségkirálynő titulusú nő ilyet megenged magának.

Nem hiszem el, hogy nem vette észre eddig. Szigorú elvárásaim vannak magam felé, ami a tisztaságot illeti. Megengedhetetlen számomra, hogy nekem testszagom legyen. Nem létezik. Ez azért is talált be annyira, mert nagyon gáz. Akik pedig a Tündét védik, hát akkor ők is büdösek" – részletezte.

Fotó: Instagram

A Farm VIP sztárja ragaszkodik a tradicionális szerepkörhöz, ahol egy nőnek bizonyos szabályokat be kell tartaniuk.

A nő egy virág, aki nem böfög, nem pukizik, nem jár vécére.

Nekem ez fontos, ez a nőiesség csúcsa. Aki ezen felháborodik, az legyen nyugodtan büdös. Most nekem itt tényleg ezt kell magyaráznom?" – mondta.

Kiara Lord nemcsak Blága Tündére, de a felnőttfilmes kolléganőire is rá szokott szólni, ha érzi, hogy nem megfelelő az illatuk.

A büdös emberekre a felnőttfilmek forgatásakor is rászólok, hogy tisztálkodjanak.

Ha az adott kolléganőm büdös lenne a való életben, az nem foglalkoztatna. Mivel mi együtt töltünk el egy egész forgatási napot, azt gondolom, hogy meg kell tisztelnünk egymást azzal, hogy a legtisztábban legyünk ott jelen. Nekem nem kötelességem ezt eltűrni. A lehető legfinomabban szoktam ezt közölni. Nem az a lényege, hogy megbántsam, hanem, hogy a problémát oldjuk meg" – ecsetelte a Levente Klubja legújabb részében.