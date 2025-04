Gyötrelmes függőségéről vallott Király Viktor

Király Viktor egy időben minden hetét azzal az elhatározással kezdte, hogy leáll a piálással, de végül ultimátumra volt szüksége ahhoz, hogy tényleg megtegye. „Akkor mondtam a családnak, hogy még egy esélyt adjatok, és megcsinálom. És ez kellett, az utolsó esély. Életem legjobb döntése volt, hogy leraktam az alkoholt, és életmódot váltottam” – mondta a Tények Pluszban.

Király Viktor posztja a józansága első évfordulóján:

Az énekes most beszélt először arról, hogy tulajdonképpen a házassága válságához is az alkoholizmusa vezetett, a felesége, Virág Anita először ugyanis nem hitte el, hogy a férje valódi problémákkal küzd, majd csak támadta, utána pedig el is hagyta egy időre.

„Ahelyett, hogy úgy segített volna, ahogy arra nekem volt szükségem, inkább támadott, amiből mindig veszekedés volt... Lehet, hogy nem kezelte jól az elején, de mégis itt van, és én nagyon hálás vagyok ezért” – magyarázta Király Viktor.

