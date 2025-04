Kocsis Dénes az Origónak: Többször is közel kerültem a pánikrohamhoz

Kocsis Dénes a Nyerő Páros, a Konyhafőnök, az X-Faktor című műsorokból lehet ismerős a közönségnek, valamint számtalan színtársulatnak is a tagja. Nyáron mutatják be a Rudolf című musicalt a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, ahol a címszerepet alakítja.

Fotó: Gálos Mihály Samu / Margitszigeti Színház

„Rudolf története a tragédiáját mutatja be. A darab azt a kérdést boncolgatja, hogy az életében mennyire nem tudott érvényesülni, elnyomásban volt és küszködött a szeretethiánytól, amit a szüleitől várt. Ő ezt nem igazán kapta meg. Ezért sem meglepő, hogy az élete fiatalon véget ért” – kezdte az Origónak Kocsis Dénes, aki hálás Rudolf szerepéért, ugyanis ezzel a darabbal indult el a karrierje. „Mivel már 2010-től játszom a karaktert, volt időm megtapasztalni, hogy az előadás egyfajta terápia. A mi életünkben is jelen van az el nem fogadás, a meg nem értettség, a szeretethiány. Szerettem megélni az érzéseimet” – részletezte.

Kifejtette, hogy olyan fájdalmakat, sérüléseket szerzett az életben, melyeket a közönségnek is szeretne átadni. „A szüleim nagyon szerettek és mindent megadtak, ami tőlük telt.

Voltak azonban olyan helyzetek, amelyben lehet, hogy én másra vágytam volna.

Erről ők nem tehetnek. Van hiányérzetem, amit most sem tudok pontosan megfogalmazni. Az emberek, főleg a mai, rohanó világban nem figyelnek egymásra, nem próbálják meg egymást elfogadni a hibáikkal együtt. Ez nagyon sokszor tud nekem fájni” – fogalmazott lapunknak.

2021. október végén született meg a kisfia, Fülöp, aki édesapját már a színpadon is látta. „A Szegény Dzsoni és Árnika című darab 200. előadásán ott volt a fiam is, akkor volt először színházban. Nagyon különleges élmény volt számomra. Még nem fogja fel teljesen, hogy mi történik. Azt tudja, hogy apa dolgozik, egy szerepet játszik, úgyhogy nem is szólt hozzám az előadás alatt. Tudta értékelni, hogy apa akkor és ott nem apa volt” – mesélte.

Kocsis Dénes annak idején nagyon készült az apaságra, még pszichológus segítségét is igénybe vette, hiszen kisfia érkezésével felelősséget is vállalt.

„Van egy felelősség része, ami sokszor nagyon nehéz. Úgy gondolom, hogy az apaság egy nagyon szép feladat, az egyik legfontosabb és legszebb szerep az életemben. Nagyon szeretem a kisfiam, ezért megpróbálok neki mindent megadni. Azt akarom, hogy érzelmileg is megkapjon mindent, amire vágyik. Természetesen vannak olyan határok, amiket meg kell tartani, hiszen ebből fog tanulni és fejlődni. Azt gondolom, hogy tökéletes szülő nincs, én sem tökéletes akarok lenni csak jó.

Ez sokszor bűntudattal jár és nagyon nehéz, de Fülöp minden fáradságot megér

– magyarázta az Origónak.