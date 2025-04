Terhes a Kőgazdag fiatalok szereplője, Tuvic Aleksandra

A Kőgazdag fiatalok hatalmas mellű, plasztikafüggő sztárja Tuvic Aleksandra korábban már beszélt arról, hogy hamarosan szeretne édesanya lenni, csak a megfelelő férfira vár hozzá. Tervei komolyak voltak, melyet már azzal is megerősített, hogy előrevetítette, ha lesz a Kőgazdag fiataloknak harmadik évada, ő már nem vállalja a szereplést, mert más dolgokra szeretne koncentrálni. Úgy tűnik, számításai bejöttek, ugyanis tegnap megdöbbentő bejegyzésben tudatta, hogy gyereket vár, és már kerekedő terhes hasát is megmutatta.

Követőit is sokkolta a bejelentés, hiszen tavaly októberben még arról beszélt, hogy egyelőre nem ismerkedik, nincs szüksége senkire, és vissza is vonul egy időre, akkor Afrikába készült. Azóta nem beszélt magánéleti terveiről, és szakítása óta arról sem, hogy lenne férfi az életében. Most mégis úgy tűnik, hogy exével, Gelencsér Kornéllal békülhetett ki, akivel a Párharc legutóbbi évadában tűntek fel, majd tavaly áprilisban jelentették be, hogy vége a kapcsolatnak. A szakítást is nagy titokban tartották, így valószínűleg a békülést is, viszont biztosra vehető, hogy Gelencsér Kornél a baba apukája, ugyanis ugyanazt a babavárós fotót osztotta meg a közösségi oldalán, amit Tuvic Aleksandra – szúrta ki a Ripost.