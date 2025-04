Nagyon titkolózik valamiről Kulcsár Edina és G.w.M

Kulcsár Edina kicsit visszavett az online jelenlétből, mióta négygyerekes édesanya. Legkisebb gyereke, Dion tavaly augusztusban született, így érthető, hogy a legtöbb idejét a családjának szentelte. Nemrég segítőt is keresett maga mellé, aki az üzleti ügyeiben és vállalkozásaiban segítené a munkáját. Aztán több sejtelmes bejegyzésben is beszélt arról, hogy igazából nemcsak a családja miatt vonult vissza az elmúlt időben, ugyanis teljes titokban készült valamire, de máig sem árulta el, hogy mire. Férje, G.w.M is hasonlóan titokzatosan fogalmazott a napokban, az is lehet, hogy valamilyen közös projekttel tér vissza a házaspár.

Ez a 2025-ös év a folyamatos újratervezésről szól, amit van, hogy napról-napra újra át kell gondolni

– mondta egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben az egykori szépségkirálynő, akinek nemrég megszűnt az egyik vállalkozása, így valószínűleg erre is utalhatott ezzel.

Úgy tűnik, hogy nem szomorú emiatt, valószínűleg teljesen más területen szeretne fejlődni, amiről csak sejtelmesen mondott pár szót.

„Hamarosan titeket is beavatlak abba, hogy mi az, amit egy ideje csinálok. Biztosan, nagyon sokan meg fognak lepődni, hogy én és ez a dolog hogy fér össze. De én azt gondolom, hogy ez nem egy nemhez kötött dolog, és ha valaki szereti, akkor miért ne... Hogy mi ez, azt hamarosan majd elmondom” – fogalmazott Kulcsár Edina, akinek férje is nagyon hasonló dolgokat mondott a saját visszatérésével kapcsolatban.

Van pár új dolog az életemben, és nemcsak a sport... Készen van az új albumom és emellett egy nagyon jó projektben veszek részt, ami egy igazi utazás és tényleg egy olyan dolog, ami semmihez nem hasonlítható, egyedülálló.

Az ilyeneket én szeretem, mert szerintem a divatot nem követni kell, hanem teremteni” – idézi a Bors a rapper szavait, aki épp egy futópadon sétált a felvétel közben, és azt is leszögezete, bár mondana több információt is, de egyelőre nem teheti.