Ezért nincs második gyereke Lékai-Kiss Ramónának

Lékai-Kiss Ramóna jelenleg A Nagy Duettben teszi próbára magát egy számára teljesen új szerepben, Brasch Bence oldalán, eddig elég szép teljesítményt nyújtottak. Ennek apropóján beszélt családjáról, akikről elég ritkán nyilatkozik, hiszen óvja magánéletét, amennyire csak lehetséges. Kiderült, hogy testvére, Debóra és édesapja minden hétvégén a stúdióban szurkolnak neki, azonban férje, Lékai Máté és kisfiuk, Noé otthonról támogatják, hiszen túl megterhelő lenne egy ilyen pici gyerek számára az éjszakába nyúló program.

Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna A Nagy Duettben

A műsorvezető most egy nehéz témáról is megszólalt, ami már többször is felmerült vele kapcsolatban, hogy férjével tervezik-e a családbővítést, és mikor érkezhet Noé kistestvére. Sokan azonban nem tudják, hogy ezzel milyen érzékeny témát feszegetnek Lékai-Kiss Ramóna számára, akinek ez egy nagyon fájó pont az életében.

Mi nagyon szerettünk volna testvért a Noéka mellé, a férjemnek is van egy öccse, nekem is egy húgom és valahogy úgy képzeltük el, hogy ez így kerek egész.

De aztán hosszú idők próbálkozásai után sem adta meg nekünk az élet, hogy ez így legyen, most sem vagyok várandós. Ember tervez, Isten végez, meglátjuk mit hoz a jövő!” – mondta a Tények Plusznak Lékai-Kiss Ramóna, aki korábban is beszélt már erről a kérdésről, akkor még úgy fogalmazott, hogy nem adják fel a reményt, hogy valaha második gyerekük szülessen.