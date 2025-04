Kiderült Liptai Claudia látványos fogyásának valódi oka

Liptai Claudia kendőzetlen őszinteséggel vallotta be, mi áll látványos fogyásának hátterében. A műsorvezető egy rendezvényen, a PrimeAge Központ megnyitóján vallotta be, hogy nem valamilyen különleges diétának vagy edzésnek köszönheti irigylésre méltó alakját, hanem az életkorának. Liptai volt az esemény háziasszonya, így a színpadon vallotta be, hogy bizony ő is változókorba lépett, aminek sok köze van ahhoz, hogy ilyen jó formában van jelenleg.

Látványos fogyása miatt merészebb ruhadarabokat is felvesz a műsorvezető

Fotó: TV2

Eddig tíz kiló ment le

– mondta büszkén, majd azt is elárulta, hogy azóta is folyamatosan veszít a súlyából, szinte leolvadnak róla a kilók. Liptai úgy gondolja, hogy eddig tabutémának számított a menopauza, hiszen sokan úgy gondolják, egy nő ekkor már öregnek számít. Ez a program azonban szeretné ledönteni ezeket a falakat és hiedelmeket, és új szemszögből megközelíteni a kérdést.

Azzal kezdenék – pont, mint az antialkoholisták szövetségében –, hogy Liptai Claudia vagyok, 51 éves, és körülbelül két éve vagyok menopauzában, de ki tudja…

És hát ez a lényeg, hogy ki tudja? Ez a dolog minden nőt utolér.

Van, aki azt mondja, jobban éli meg, de lássuk be, ebben az országban senki nem szereti annyira kitenni ezt, mert attól fél, hogy máshogyan ítélik meg. Én azt gondolom, talán most jött el annak az ideje, hogy bátrabbak legyünk, és ez a korosztály bátrabb is!

Mi már merünk olyan dolgokról beszélni, amikről korábban anyáink, de akár a 10-15 évvel idősebb hölgyek még nem. És ezért jött létre ez a központ. Én pontosan tudom, milyen az, amikor a hét fejem mellé nő még három otthon, amiket a férjem megpróbál levágni, de én elhajolok. Vagy milyen az a bizonyos ’brain fog’ (agyi köd – a szerk.), és hát az én szakmámban csodás, amikor az alma szó sem jut eszembe, mindez, mondjuk, a színpadon vagy élő adásban” – vallotta be jókedvűen Liptai Claudia, hogy milyen tüneteket tapasztal magán a fogyás mellett.

A műsorvezető úgy gondolja, hogy nyíltan és többet kell beszélni a klimaxról, hogy a nők megismerkedjenek vele, és megbékéljenek, sőt, a legfontosabb, ne éljék meg szégyenként. Ő ezért is örül annak, hogy a központ az ügy mellé állt és segítséget nyújt a változókorba lépő nőknek megbirkózni ezzel a hatalmas változással - írja a Story.