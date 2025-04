Ijesztő tüneteket észlelt magán Liptai Claudia

Korábban már beszélt az őt érintő kellemetlen tünetekről Liptai Claudia, aki látványos fogyását is a menopauzának köszönheti. Most újabb részleteket osztott meg az állapotáról, és arról, milyen ijesztő tünetekkel köszöntött be nála a változókor.

Liptai Claudia korábban meglepő vallomást tett arról, mi áll látványos fogyásának hátterében. A műsorvezető egy rendezvényen fedte fel korábban, hogy nem egy különleges diétának vagy edzésnek köszönheti irigylésre méltó alakját, hanem az életkorának. Liptai nem szeretné tabuként kezelni azt, hogy változókorba lépett, aminek következménye, hogy már tíz kilót fogyott az elmúlt időszakban. Most újabb részleteket osztott meg arról, hogyan jött rá, mi okozza a néha ijesztő és kellemetlen tüneteit. Premenopauzának hívják ezt az állapotot, és ez azt jelenti, hogy orvosilag még nem mutatható ki, de egyes tünetek már megjelentek. Egyszer csak rájöttem, hogy nem azért vagyok például feszült, mert nem aludtam vagy mert valamilyen időjárás-változás történt, hanem azért, mert valami zajlik bennem. Előfordult, hogy a tarkómtól leizzadtam éjszaka, de olyan is, hogy hirtelen elfelejtettem szavakat. Ez pedig színésznőként nem igazán könnyű. Viszont odafigyeléssel le lehet lassítani ezt a folyamatot. Már az sokat segített, hogy rájöttem, mitől vannak ezek a tü­ne­teim” – magyarázta a hot! magazinnak a műsorvezető, akit most hétről hétre A Nagy Duett színpadán láthatnak újra a nézők Till Attila oldalán. Liptai Claudia elképesztő formában van

Fotó: TV2 Liptai szerint a hangulatingadozásokat a legnehezebb kezelni, de már erre is kitalált egy módszert, és ha feszültebb, akkor inkább figyelmeztet mindenkit, hogy ne szóljon hozzá, míg le nem higgad. Először két évvel ezelőtt tapasztalta meg magán a korai menopauza első jeleit, azonban ezek nem állandósultak akkor, hanem az idő előrehaladtával egyre gyakoribbá váltak. Ekkor úgy döntött, hogy szakemberhez fordul, mert szerinte fontos, hogy valaki kövesse az ilyen változásokat, ne magunktól próbáljuk megoldani. Sosem voltam olyan, aki magától szeretné kitalálni, hogy ilyenkor mi a teendő, ezért rögtön szakemberhez fordultam, aki segített. Ezek a tünetek váratlanul csapnak le, aztán eltűnnek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy legyen egy szakember, aki végigkíséri ezt a folyamatot – például egy nőgyógyász vagy egy endokrinológus –, aki a véreredményeim és más leleteim alapján nyomon követi, mi zajlik bennem. Így nem érhet semmi sem felkészületlenül” – zárta gondolatait Liptai Claudia. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Claudia Liptai (@liptaiclaudia) által megosztott bejegyzés

