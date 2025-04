L.L. Junior fiatal táncosnője tisztázta, mi van köztük a rapperrel

A Nagy Duett egy korábbi adásában a nézőtéren kapták lencsevégre L.L. Junior is, aki Szorcsik Viki oldalán az első adásban esett ki. A rapper állítása szerint egy nagyobb társasággal érkezett a stúdióba azért, hogy élőben tekintse meg a produkciókat. A jelenlévők szerint elég közel került a koncertjein is fellépő táncosnőhöz, Frey Tímeához, akkor még egy csókváltást is látni véltek közöttük. A rapper korábban már megszólalt a kapcsolatukról szóló pletykákról, most azonban a húszéves táncosnő is elmondta a saját verizóját, ugyanis ismét pletykálni kezdtek róluk, miután Hajdú Péter születésnapi partyjára is együtt érkeztek.

Frey Timi idén januárban ismerkedett meg L.L. Juniorral, amikor az Azahriah-val közös daluk videoklipjét forgatták.

„Véletlenszerűen kerültem be a táncosai közé, miután meghívtak a januári klipforgatásra. Nagyon jóba lettünk, működött köztünk a kémia, ezért rá egy héttel elkezdtek gondolkodni bennem, mint táncos. Elmentem megnézni egy koncertjüket, a koreográfus kérte, hogy mérjem fel a terepet, mire kell számítani táncosként. Szimplán nézőként mentem, amikor Junior felhívott a színpadra, és emlékezetből eltáncoltam azt a koreót, amit hetekkel korábban, azóta fix tagja vagyok a tánckarnak, ami biztonságérzetet ad. Elkezdtük a felkészülést a nyárra, folyamatosan próbálunk. Emberileg is megkedveltük egymást, jól tudunk együtt dolgozni” – magyarázta a táncosnő, aki tavaly már a Dancing with the Stars háttértáncosai közé is bekerült.

A fiatal lány nagyon komolyan veszi a karrierjét, most a Dancing with the Starsra koncentrál, nagyon szeretne ő is komolyabb szerepet kapni a következő évadban, sőt, L.L. Juniorral már meg is beszélték, ha úgy adódna, mind a ketten vállalnák a felkérést. Frey Tímea úgy gondolja, jelenleg van esélye arra, hogy a profi táncosok közé kerüljön, hiszen Lissák Laura a háttérműsor vezetője maradhat, sőt, talán már Stana Alexandra is más szerepet vállal a műsorban, Mikes Anna visszatérése is kétséges. A fiatal táncosnő gyerekkora óta komolyan foglalkozik a tánccal, de érdekli a média világa is, főleg a műsorvezetés. Most úgy érzi, ha véget ér táncos karrierje, mindenképp műsorvezetőként szeretné folytatni.