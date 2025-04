Súlyosan megsérült Lola

Lola még tavaly mérkőzött meg az RTL műsorában, a Sztárboxban. Földes Esztert ugyan legyőzte, Schóbert Larával már nem bírt, így utóbbi nyerte el a bajnoki övet. Habár kikapott, egy örök élményként tekint a versenyre, amit nem úszott meg sérülés nélkül.

„Fontos számomra az egészség, és hogy mozgás közben is vigyázzunk magunkra. Tavaly ugyanis a boksz alatt szó szerint tönkre vágtam a testem. Fontos, hogy ezt helyrehozzam, ebben segít a pilates, most ilyen képzésre is járok, aztán ki tudja, lehet oktatni is fogom” – mesélte az énekesnő, akinek a csonthártyája is begyulladt, a szeme pedig lesérült.

„Mivel nem vagyok élsportoló, a testemet nagyon megviselte az, hogy hét hónapig mégis úgy éltem. Igaz, változott a testem, elkezdtem izmosodni, de mindenem fájt.

A csonthártya például begyulladt a talpamon, de csak akkor fáj, ha nem mozgatom, így mozogni kell.

A bal szemem is sokszor sérült, illetve az arccsontom. Szóval nagyon nehéz volt, de megérte. Viszont 36 évesen mentem életem első bokszmeccsére, és ezt nagyon sokáig nem tudtam volna csinálni. Utólag nagyon szép emlék a Sztárbox, ami rossz lenne, ha kihagytam volna, de nem biztos, hogy még egyszer beleugranék” – osztotta meg.

Az énekesnőt pár héttel ezelőtt jegyezte el a párja, aki teljesen civil. Lola saját bevallása szerint soha nem volt romantikus típus, azonban ezt vőlegényének sikerült kihoznia belőle.

„Soha nem voltam az a nő, aki erre nagyon vágyott, és hatalmas esküvőt képzelt el magának. Viszont másfél éve megismertem a páromat, minden a helyére került, és azt éreztem, hogy mellettem van az a férfi, aki kiváltotta belőlem ezeket a vágyakat, érzéseket. A világ már máshova halad, de ha megtehetjük, hogy eljegyezzük egymást és összeházasodunk, az olyan szép dolog. Már én is romantikus lettem az az igazság, pedig korábban soha nem voltam ilyen” – ecsetelte a Blikknek.