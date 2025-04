A Long Island-i sorozatgyilkos nyomába eredt a Netflix

Március 31-től látható a Netflix új true crime dokumentumsorozata, A Long Island-i sorozatgyilkos nyomában, amelynek címszereplője hiába a 13 év után letartóztatott Rex Heuermann – a széria inkább az ő családtagjaira, illetve az áldozatokra koncentrál, jórészt az ő szemszögükből mutatja be a borzalmas történéseket.

A Long Island-i sorozatgyilkos nyomában

Fotó: Netflix

Aki már látta a Netflixen a játékfilmes feldolgozást, a 2020-as Elveszett lányokat, az nagyjából tisztában lehet azzal, hogy miről szól a mostani sorozat:

2010-2011-ben Long Island tengerparti autóútja mellett összesen 11 ember maradványait találták meg,

azok alapján azonban máig is csak 8 személyt tudtak azonosítani. A meggyilkolt nők szexmunkások, escortok voltak, az eltűnésük így nem sok port kavart – csupán a 2010-ben eltűnt Shannan Gilbertet keresték nagyobb erőkkel, végül ennek nyomán bukkantak a többi áldozatra.

Családapa és szörnyeteg: már a Netflixen a Long Island-i sorozatgyilkos kettős élete

A Long Islanden élő Rex Heuermannt csak 13 évvel az első áldozat megtalálása után tartóztatták le, miután a nyomozás korábban elakadt, a hatóságok egyébként is több elkövetőt gyanítottak a háttérben. Csak 2022-ben alakult egy új munkacsoport, amely aztán – újabb, fejlettebb DNS-vizsgálatokat alkalmazva – viszonylag hamar megtalálta a gyanúsítottat: egy köztiszteletben álló kétgyermekes családapát, aki 1987 óta építészeti konzulensként dolgozott New Yorkban.

Rex Heuermann egy bírósági meghallgatáson

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rex Heuermannt a 2023-as letartóztatásakor három nő meggyilkolásával vádolták meg, a következő évben pedig négy újabb gyilkosságot is hozzá kötöttek – ítélet azonban még nem született az ügyében, jelenleg a Long Island-i Riverhead börtönben vár a tárgyalására.

A felesége alig egy héttel az után beadta a válókeresetet, hogy Rex Heuermannt letartóztatták, idén márciusra hivatalosan is elváltak. Kérdés, hogy az asszony valaha gyanakodott-e a férjére, netán konkrétan tudott is a gyilkosságokról, esetleg végig félelemben élt a házassága alatt – A Long Island-i sorozatgyilkos nyomában erre is keresi a választ.

Két Oscar-díjra jelölték a rendezőt

A sorozat rendezőjét, Liz Garbust eddig két dokumentumfilmjéért (The Farm: Angola, USA; Mi történt, Miss Simone?) jelölték Oscar-díjra, de ő készítette a már említett Elveszett lányokat is. Hasonló érzékenységgel nyúlt most is a témához, nézzen bele, hogy mire számíthat tőle!