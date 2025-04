1934. április 15-én született Bodrogi Gyula Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Nemzet Színésze. A színművész ma családja és barátai körében ünnepel, és pozitívan tekint a jövőbe, ugyanis elmondása szerint még csak ötvenévesnek érzi magát.

A korábbi években bár több egészségügyi problémával is küzdött, törései miatt operálni is kellett, mára már jól van, gyógytornára jár és továbbra is a színházban tervezi folytatni a karrierjét.