Ezért tartja titokban születendő gyermeke nevét a magyar szépségkirálynő

A barátnőimet is kifaggattam és szakmai cikkeket is olvastam, hogyan vonjam be Márkot a kistestvér érkezésébe. Most éppen a kedvenc mesekönyve a Tesó lettem!, ami arról szól, hogy a kistesó a mama pocijában van, mi történik, ha megszületik és az azt követő időkben mi lesz, valamint természetesen ő hogyan tud neki segíteni majd testvérként. Időnként odateszem a kezem a hasamhoz, hogy érezze a rugdosást