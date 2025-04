Mennyire ismeri az elmúlt öt év magyar sorozatait?

A hazai tévés piacon az elmúlt öt évben megjelent több új, magyar gyártású sorozat is, főképp a TV2 Csoport és az RTL csatornáin találkozhattak velük a nézők, de a közmédia is mutatott be újdonságokat. Megfigyelhető, hogy az elmúlt évtizedekhez képest megszaporodott a történelmi sorozatok száma, ami a nézettségi adatok alapján indokolt is.

Láthattunk vidám sorozatot szentendrei háttérrel, Simon Kornéllal, Mucsi Zoltánnal, drukkolhattunk a három lányt egyedül nevelő, párkapcsolati problémákkal küzdő Scherer Péternek, az elszánt hősnek, Kádár L. Gellértnek, de visszatért a sorozatokhoz Olasz Renátó is, ezúttal azonban nem Miklósi Márkként. Sokan nézik a török szappanoperákat, az amerikai krimiket is, de a hazai nézőknek mégis a magyar sorozatok a legkedvesebbek: egy kép alapján hányat ismer fel a tízből?