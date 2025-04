Marsi Anikó háromszor esett teherbe a második férjétől

„Körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdtem el kikerekedni, amikor a férjem fantasztikus szerelmes vacsorákkal várt esténként haza. Nehezít a dolgon, hogy kilencnél hamarabb soha nem érek haza a tévéből, a kisebb fiammal együtt, aki ugyanakkor fejezi be az edzést, mint én a munkát. Így 9-nél korábban nálunk nem kezdődött vacsora, bár ez ma sincs másként. Ráadásul Vince fiam 16 éves, tökéletes alkatú vízilabdásként jó sokat eszik, a férjem is kemény fizikai munkát végez nap, mint nap, szóval otthon mindenki olyan jóízűen evett, én sem akartam salátát rágcsálni mellettük. De az nagyon zavart, ahogy kinéztem, annak ellenére, hogy a férjem imádta a hurkáimat, ő nem akarta olyan nagyon, hogy lefogyjak, neki úgy is nagyon tetszettem, azt hiszem, ő a mai napig nem is érti, hogy nekem ez miért ennyire fontos” – kezdte Marsi Anikó.

Ráadásul kaptam néhány nagyon félresikerült megjegyzést is. Miközben azt hallom az orvosomtól, hogy 47 után nem nagyon szokás spontán teherbe esni, pláne nem 3-szor, félévente, velem ez – legnagyobb meglepetésemre – mégis megesett. De amilyen hamar jöttek ezek a bébik, olyan hamar távoztak is. Én pedig nem azért voltam kerek, mert jött volna a baba, hanem mert szimplán meghíztam.

Sajnos valóban napvilágot láttak olyan szerencsétlen képsorok, amiken úgy nézek ki, mintha már a hetedik hónapban járnék, de ugye nem a terhességektől volt nagy a hasam. Attól, hogy nem maradtak meg a babák, nem omlottam össze, isteni csodának tartottam magát a természetes esélyt is. De amikor elkezdtem komolyan venni a súlyomra mért kommenteket, a mérleg pedig a 72 felé közelített, úgy döntöttem, muszáj változtatnom. Jó sokáig halogattam, mostanra már igazi képarchívum van a neten a legelőnytelenebb képeimből, ma már nem esik rosszul elővenni őket, de akkor egyenesen fájt. Az igazság fájt, ami bennük volt. Szóval kellett az elhatározás, no és egy kis segítség is, hogy elinduljak a változás útján. Mára a 15. leadott kiló kapujában vagyok.

Sokáig nem értettem, hogy miért jönnek fel rám a pluszok, miközben heti 40-50 kilométert futok, ráadásul ez az egyik legjobb zsírégető mozgás. De szerencsére engem is megcsapott az az új tudományos módszer, miszerint a súlyunk alakulásáért nem a 70:30 elmélet a felelős. Vagyis nem igaz az, hogy a külsőnket 70 százalékban határozza meg az étkezésünk, 30-ban pedig a sport! A saját bőrömön tapasztalom, amit tudományos teóriák igazolnak ma már: 40 éves kor felett a 90:10 elmélet a helytálló, azaz az étkezés 90, a mozgás viszont csupán 10 százalékban segít a fogyásban. Azt vallom, kötelező sportolni, ez nem kérdés. De nem a súlyvesztés, hanem testi és mentális egészségünk miatt. Nekem szükségem volt egy kis segítségre az átálláshoz, ami nagyban megkönnyítette az alkalmazkodásomat ehhez az új 90:10 aranyszabályhoz is.