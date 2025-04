Meghalt a Judas Priest dobosa, Les Binks, a hírt a zenekar közölte a médiával. Elsőosztályú dobosként emlékeznek rá, aki „bemutatta egyedülálló technikáját, érzékét, stílusát és pontosságát.”

A Judas Priest 2022-ben, Binks jobbról a második

Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A dobos 1977 és 1979 között volt az egyik leghíresebb heavy metal együttes, a Judas Priest tagja, de később is fellépett a tagokkal: 2022-ben három dalban is közreműködött, amikor a banda a Rock And Roll Hírességek Csarnokában zenélt.

Binks halálának pontos okát nem tudni, a haláleset egy hónappal ezelőtt történt, de csak most közölték a sajtóval.