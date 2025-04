Meghalt Clem Burke, a Blondie dobosa

70 éves korában, rákos betegség következtében elhunyt Clem Burke, a Blondie dobosa – tudatta közleményben a zenekar. „Clem nem csak egy dobos volt; ő volt a Blondie szívverése. Tehetsége, energiája és a zene iránti szenvedélye páratlan volt, és a hangzásunkhoz és sikerünkhöz való hozzájárulása mérhetetlen. Zenészi képességén túl, Clem a színpadon és azon kívül is az inspiráció forrása volt. Élénk szelleme, lelkesedése és kőkemény munkamorálja mindenkire hatással volt, akinek volt szerencséje megismerni őt” – olvasható a szövegben.

Fotó: Dave J Hogan / Getty Images Europe

Burke 1975-ben csatlakozott a zenekarhoz, a banda összes albumán közreműködött, beleértve az 1976-os, debütáló lemezt, valamint a Parallel Lines (1978) és az Eat to the Beat (1979) című albumokat. Zenei karrierje során olyan formációkkal játszott, mint a Eurythmics, a Ramones, zenélt Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett mellett is.