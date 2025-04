Meghalt az ausztrál Johnny Cash

85 évesen, rövid ideig tartó betegség után meghalt Lee Conway, akit az ausztrál Johnny Cash-nek is neveztek, Ausztráliában a countryzene megújítójaként tekintettek rá.

Lee Conway 1940-ben Lengyelországban született, de hároméves kora óta Ausztráliában nevelkedett, a hatvanas évek végén ott kezdett el demókat felvenni. Első átütő slágere az 1970-es Wanted Man volt:

Az All I Want To Do című számával már az Egyesült Államokban és Kanadában is ért el sikereket, miközben Ausztráliában tévéműsorokban is megjelent, a hetvenes években mindenki ismerte az országban. Az International Festival of Country Musicon a Wembley-ben lépett fel olyanok mellett, mint Loretta Lynn vagy Waylon Jennings, a nyolcvanas években pedig még II. Erzsébet brit királynőnek is zenélt.