Meghalt a hatvanas évek énekes sztárja

82 évesen meghalt Mike Berry, aki a hatvanas években énekesként tűnt fel, több száma is slágerlistás lett Nagy-Britanniában. Legnépszerűbb dala talán az 1963-as Don't You Think It's Time volt, de például a Tribute to Buddy Holly is ismertté vált – főleg miután a BBC letiltotta „morbid” volta miatt.

Mike Berry a hetvenes években már főleg Hollandiában és Belgiumban volt népszerű, a brit slágerlistákra csak 1980-ban tért vissza a The Sunshine of Your Smile-lal.

Színészként 1972-től tűnt fel tévésorozatokban, hosszabban először a Worzel Gummidge-ben szerepelt. A magyar nézők leginkább a Foglalkoznak már önnel? című szériából emlékezhetnek rá, ahol több mint húsz epizódban játszotta Mr. Spoonert – aki a történet végére üzletkötőből popénekessé vált.