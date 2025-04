Meghalt Mike Peters énekes

66 éves korában elhunyt Mike Peters, a The Alarm alapítója – írta a Variety. A The Alarm eleinte punkzenekarként indult 1977-ben, The Toilets néven, Mike Petersszel, majd a rockzenekar 1981-ben alakult, és hamar ismertté vált. A The Stand és a Sixty Eight Guns című dalaik előkelő helyre kerültek az Egyesült Királyság slágerlistáin.

Mike Peters 1984-ben

A banda a U2 előzenekaraként is fellépett, Peters pedig később Bob Dylannel és Bruce Springsteennel zenélt. Miután a zenekar 1991-ben feloszlott, szólóban adott ki zenét és lépett fel, majd 2000-ben újraalakította a bandát.

Fotó: NICHOLAS HUNT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Társalapítója volt a Love Hope Strength Foundationnek, 2011 és 2013 között a Big Country énekese is volt.