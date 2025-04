A The New York Times és az Associated Press írta meg, hogy meghalt Val Kilmer. A színész 65 éves volt.

Val Kilmer kedd este halt meg Los Angelesben, tüdőgyulladásban

– mondta el lánya, Mercedes Kilmer.

A színészt 2015-ben gégerákkal diagnosztizálták, amely miatt kemoterápián és több műtéten is átesett. Kilmer az elmúlt évtized nagy részében küzdött a betegséggel, 2015-ben tracheotómia miatt elvesztette a hangját, de továbbra is színészkedett és írt. 2020-ban jelentette meg emlékiratait I'm Your Huckleberry: A Memoir címmel. 2021-ben mutatták be az életét és a betegséggel vívott harcát feldolgozó Val című dokumentumfilmet.

Egy világraszóló karrier kezdete

Apai ági ősei között írek, skótok, németek is akadnak, anyai ágról viszont svéd származású. Már egész fiatalon feltűnt színészi, énekesi és írói tehetsége. 1976-ban a Juilliard School színészképző-program legfiatalabb diákja volt.

Pályafutását színpadi színészként kezdte.

1984-ben szerepelt először filmben, a Top Secret című paródiában. 1986-ban feltűnt Tom Cruise mellett a Top Gun című filmben. Első jelentős szerepét a Willow című fantasyfilmben kapta 1988-ban.

Mindörökké Batman (1995) – Val Kilmer és Jim Carrey

Kilmer több mint három évtizeden át megkerülhetetlen volt Hollywoodban, miután az 1984-es hidegháborús kémfilmben, a „Top Secret!”-ben debütált. A legemlékezetesebb alakítását Jim Morrisonként nyújtotta Oliver Stone „The Doors” (1991) című filmjében. Ezen kívül eljátszotta Elvis Presley szellemét is Quentin Tarantino forgatókönyvéből készült „Tiszta románc” (True Romance) (1993) című filmben, ahol a főszereplő képzeletbeli mentora volt.

Kilmer és a világhírnév

Kilmer kezdetben nem vágyott Iceman szerepére az 1986-os Top Gun-ban, de végül elvállalta és a filmben nyújtott alakítása világsztárrá tette.

Val Kilmer és kísérője a 71. Oscar-díjátadón 1999. március 21-én

A színész 2022-ben újra megjelent a filmvásznon a Top Gun: Maverick-ben, ahol Tom Cruise mellett egy rövid, de érzelmileg erőteljes jelenetben alakította Kazansky admirálist. Ez a jelenet a film egyik legmeghatóbb pillanata lett

