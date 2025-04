Lényegtelen és szánalmas: lesújtó kritikát kapott Meghan Markle málnalekvárja

Meghan Markle csak pár napja dobta piacra a As Ever nevű márkájának termékeit, ám már most rengeteg kritikát kapott a málnalekvárja. A dzsem a hercegné egyik kedvence, amit 14 dollárért, nagyjából több mint 5000 forintért lehet megvásárolni. Az árát többen is drágának tartják, főleg úgy, hogy a minősége nem a legjobb.

Jane Herz kritikus szerint a málnalekvárral több probléma is van: folyékony és vizes az állaga. „Amikor beledugtuk a kanalunkat Meghan málnalekvárjába, úgy csöpögött le az evőeszközről, mint egy mártás. Nehéz volt a pirítósra kenve enni, mivel olyan híg volt, hogy lecsöpögött.

Az egykor szépen megpirított kenyérszeletünk néhány perc után csuromvizes katasztrófává vált

– számolt be tapasztalatairól.

Véleményét többen is osztották, szerintük sem stimmel valami a lekvárral:

„Már a kép alapján is látom, hogy folyós! Se magok, se textúra. Csak folyékony, vörös cukros víz” – írta egy kommentelő.

Kicsi, drága, folyós állagúnak tűnik, és nem olyan különleges.

Azt hiszem, maradok a már jól bevált terméknél – fejtette ki egy másik.

„Annyira silány, hogy őszintén meglepődtem, hogy megengedte, hogy megtörténjen” – olvasható.

„Tényleg azt hitte, hogy egy málnalekvárral majd népszerű lesz?

Meghan Markle, annyira lényegtelen és szánalmas vagy a lekvároddal együtt, hogy fájdalmas

– írta a Redditen valaki.

Egyébként habár Meghan Markle mindig is lekvárként hivatkozott a termékre, kiderült, hogy valójában ez egy málnás krém, éppen ezért nem is olyan sűrű, mint ahogyan arra a felhasználók számítanak. A termék csomagolásán fel van tüntetve, hogy folyékony állagú, ugyanakkor kenhető. Tartalmaz málnát, bio nádcukrot, a bio citromlé koncentrátumot és gyümölcspektint – írja a Daily Mail.