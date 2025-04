Így dolgozta fel a vetélést Meghan Markle

Meghan Markle saját podcastjében idézte fel élete egyik legfájdalmasabb élményét, mikor 2020-ban elvetélt. A műsor vendége Reshma Saujani volt, a Girls Who Code alapítója, aki szintén átélte a veszteséget. A két nő közös tapasztalataikról, a gyászról, a fájdalomról és az elengedésről beszélgetett.

Meghan Markle öt évvel ezelőtt, reggel veszítette el második gyermekét. Éppen kisfiát, Archie-t pelenkázta, amikor hirtelen éles fájdalmat érzett a hasában. Érezte, hogy nagy a baj, majd később kiderült, hogy elvetélt. Erről a tragédiáról először a New York Times-nak mesélt, most viszont azt is megosztotta, hogyan élte meg lelkileg a történteket.

Harry szíve teljesen összetört, ahogy megpróbálta összeszedegetni az enyém darabjait.

El kell szakadni attól a dologtól, amihez annyi ígéretet és reményt fűztél, képesnek kell lenned arra, hogy egy bizonyos ponton elengedj valamit, amit olyan sokáig terveztél szeretni”–mesélte.

A gyász és a nehézségek ellenére Markle azt vallja, hogy az anyaság a legnagyobb öröme az életében. Archie hat, míg Lilibet hároméves és minden pillanatot ki akar velük használni. „Annyira szeretek édesanya lenni, ez a kedvencem. A férjem mindig mondja, miért nem adok magamnak egy percet vagy veszek egy forró fürdőt. De én inkább egy ölelésre vágyom tőlük”–idézte szavait a Daily Mail.