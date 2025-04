Megszületett Eminem unokája – kép

Eminem, azaz Marshall Bruce Mathers III. tavaly októberben tudatta a világgal, hogy imádott lánya, Hailie Jade Mathers édesanya lesz. A rapper egy érzelmes videoklipben mutatta meg a pillanatot, amikor lánya neki is elárulta a nagy hírt. A várandós Hailie Jade egy Detroit Lions-mezt adott át az apukájának, aminek a hátuljára a „Nagypapa” felirat volt írva. Az apa-lánya közötti különleges kapcsolat mindig is köztudott volt, most Hailie Jade ismét bebizonyította, hogy rajongva szereti apját.

A fiatal édesanya most, április 4-én tudatta a világgal, hogy világra hozta első gyermekét, egy kisfiút, akinek egy igazán ötletes és különleges nevet választott férjével, Evan McClintockkal.

Boldog szülinapot/3 hete a Földön kicsi E!

– írta kisfia fotójához a büszke édesanya, melyből kiderül, hogy a baba már március 14-én megszületett, szülei azonban csak most hozták nyilvánosságra.

A kisfiú az Elliot Marshall McClintock nevet kapta szüleitől, és a rajongóknak azonnal feltűnt, hogy ez egyfajta tisztelgés nagyapja, Eminem előtt, egyrészt a Marshall név miatt, másrészt a rövidítése: EM&M, ami egyértelműen a rapper művésznevére utal - írja a Page Six.